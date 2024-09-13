Halı saha maçında 33 bin lira hesap geldi. Ne yapacaklarını şaşırdılar

Sosyal medyada gündem olan bir videoda halı sahada maç yapan bir gruba 33 bin lira hesap geldiği görüldü. Hesabı görenler duruma isyan etti.

İbrahim Tilaver adlı sosyal medya fenomeni, bir grup arkadaşı ile halı sahada maç yaptı. Maç sonrası ortaya çıkan hesaba sert tepki gösteren grubun ödemesi gereken miktarın 33 bin lira olduğu görüldü. Videoyu çeken kişi bir daha aynı yere gelmeyeceğini söyledi.

Sonrasında halı sahanın sahibi sosyal medyada yaptığı paylaşımda 33 bin liralık hesabın neden geldiğini söyledi. Maç yapan grubun yedikleri ve içtikleri dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda grubun 3 tepsi baklava, 58 adet tost, 13 köfte, 62 adet soğuk içecek, 14 adet soda, 98 adet çay, 136 su yiyip içtiği görüldü. Halı sahanın sahibinin siparişlerin kayıt altında olduğunu belirterek durumu ispat edebileceğini söyledi.