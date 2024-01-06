Haliç'te haç çıkarma töreni

"ŞANSLI BİR GÜNÜMDEYDİM"

Haçı çıkaran Kostas Kipros, “Bugün denize dalmaya ve haçı çıkarmaya karar verdim. Şanslı bir günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum ve herkes için en iyisini diliyorum.” dedi.