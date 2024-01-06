Haliç'te haç çıkarma töreni

Fener Rum Patrikhanesi, Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümünü kutladı.
Bu özel gün için Aya Yorgi Kilisesi’nde bir ayin düzenlendi.
Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti ve sabah 09.00’da başladı.
Ayine katılanlar dua etti ve mum yaktı.
Ayin, yaklaşık 4 saat sürdü ve geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ayin sonrasında, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ve diğer katılımcılar, Haliç sahilinde bir kortej oluşturarak yürüdüler.
Patrik Bartholomeos, Haliç’teki denize bir haç attı.
Bu sırada, Dedeağaç’tan İstanbul’a gelen Kostas Kipros dahil olmak üzere onlarca kişi denize atladı ve haçı çıkardı
Bu haç çıkarma töreni, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.
Tören sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, denizde güvenlik önlemleri aldı
Haliç’teki bu törenle eş zamanlı olarak, diğer ilçelerde de benzer haç çıkarma törenleri gerçekleştirildi.
"ŞANSLI BİR GÜNÜMDEYDİM"
Haçı çıkaran Kostas Kipros, “Bugün denize dalmaya ve haçı çıkarmaya karar verdim. Şanslı bir günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum ve herkes için en iyisini diliyorum.” dedi.