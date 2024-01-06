Haliç'te haç çıkarma töreni

Haliç'te haç çıkarma töreni
Kaynak: DHA
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç Sahili'nde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
1/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 1

Fener Rum Patrikhanesi, Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümünü kutladı.

2/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 2

Bu özel gün için Aya Yorgi Kilisesi’nde bir ayin düzenlendi.

3/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 3

Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti ve sabah 09.00’da başladı.

4/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 4

Ayine katılanlar dua etti ve mum yaktı.

5/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 5

Ayin, yaklaşık 4 saat sürdü ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

6/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 6

Ayin sonrasında, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ve diğer katılımcılar, Haliç sahilinde bir kortej oluşturarak yürüdüler.

7/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 7

Patrik Bartholomeos, Haliç’teki denize bir haç attı.

8/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 8

Bu sırada, Dedeağaç’tan İstanbul’a gelen Kostas Kipros dahil olmak üzere onlarca kişi denize atladı ve haçı çıkardı

9/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 9

Bu haç çıkarma töreni, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

10/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 10

Tören sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, denizde güvenlik önlemleri aldı

11/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 11

Haliç’teki bu törenle eş zamanlı olarak, diğer ilçelerde de benzer haç çıkarma törenleri gerçekleştirildi.

12/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 12

"ŞANSLI BİR GÜNÜMDEYDİM"

Haçı çıkaran Kostas Kipros, “Bugün denize dalmaya ve haçı çıkarmaya karar verdim. Şanslı bir günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum ve herkes için en iyisini diliyorum.” dedi.

13/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 13
14/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 14
15/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 15
16/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 16
17/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 17
18/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 18
19/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 19
20/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 20
21/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 21
22/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 22
23/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 23
24/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 24
25/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 25
26/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 26
27/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 27
28/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 28
29/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 29
30/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 30
31/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 31
32/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 32
33/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 33
34/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 34
35/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 35
36/36
Haliç'te haç çıkarma töreni 36
Bunlar da İlginizi Çekebilir
1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde büyüleyici manzara. Kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı
Deprem ve uçak kazası sonrası akıllara Nostradamus’un kehanetleri geldi. 2024 kehanetlerinde başka neler var?
Deprem ve uçak kazası sonrası akıllara Nostradamus’un kehanetleri geldi. 2024 kehanetlerinde başka neler var?
Korhan Berzeg'den 200 gündür haber yok! Dikkat çeken Tina detayı...
Korhan Berzeg'den 200 gündür haber yok! Dikkat çeken Tina detayı...
Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız
Osmanlı döneminde şehirlerin adı neydi? Çoğunu ilk kez duyacaksınız
Bakın hangi felaketler kapıda. Dünyayı değiştirecek dönüm noktası 2024
Bakın hangi felaketler kapıda. Dünyayı değiştirecek dönüm noktası 2024
Yeni yılla birlikte yeni düzenlemeler de geldi. Herkesin hayatını etkileyecek o maddeler
Yeni yılla birlikte yeni düzenlemeler de geldi. Herkesin hayatını etkileyecek o maddeler