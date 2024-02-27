Halil Konakçı kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuştu. İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi

Yaptığı vaazlar ile sürekli Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadeler kullanan, Atatürk’ün kurduğu Diyanet’ten maaş alan Halil Konakçı bu defa İslam hoşgörü dinidir diyenlere karşı konuştu.

Sosyal medyada yayılan son videosunda İslam dinine mensup olmayanlara karşı hoşgörü olmayacağını belirten Konakçı, başka dine mensup olanların Müslüman oldukları takdirde hoşgörü göreceğini belirtti.

Hoşgörü diyerek kafalarının yıkandıklarını belirten Konakçı, bu sözler ile imanlarındaki cihad ruhunun alındığını söyledi. Konakçı’nın bu skandal sözleri sosyal medyada gündem olurken kendisine yönelik, “Bu defa kafa kesen IŞİD’ciler gibi konuştu” yorumu yapıldı.

İŞTE O SKANDAL İFADELER:

“İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar! İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. Hoşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok. Ne zaman hoşgörü var, Müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü."