Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi

Atatürk'ü her fırsatta hedef alan İmam Halil Konakçı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamaya Ekonomist Özgür Demirtaş'ta sert bir yanıt geldi.

İmam Halil Konakçı'nın, "İslam'da hoşgörü falan yok, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü" şeklindeki açıklaması büyük tartışma yarattı. Konakçı'nın bu sözleri, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte bu açıklamaya Özgür Demirtaş'ta İmam Halil Konakçı'ya tek cümlelik ama oldukça sert bir yanıt geldi.

Demirtaş "Başlarım senin Kılıcına. Yallah Afganistan'a" şeklinde paylaşımla İmam Konakçı'ya yanıt verdi.