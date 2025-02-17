Halil Konakçı soruşturmasına tepki çeken müdahale! Saray'dan destek mesajı gelmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halil Konakçı soruşturmasına tepki çeken müdahale! Saray'dan destek mesajı gelmişti

Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma yürüten Diyanet İşleri müfettişinin görevden alındığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Olaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi Milletvekili Dikbayır duyurdu.

Bu gelişmeden birkaç gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişi görevden alındı.

"BİRİLERİ KIRILIR GÜCENİR DİYE..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında soruşturma başlatılan vaiz Halil Konakçı'ya destek çıkmıştı.

Saral, "Birileri kırılır, gücenir, kinlenir diye korkmadan cesurca dinin gereklerini söyleyen Halil Konakçı’yı tebrik ediyorum." demişti.

Erdoğan'ın başdanışmanından Halil Konakçı'ya destek!Erdoğan'ın başdanışmanından Halil Konakçı'ya destek!

DİKBAYIR'DAN DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösteren Dikbayır, "Müfettişi görevden almakta gösterdiğiniz hızlı refleksi, Halil Konakçı’yı görevden almakta gösteremediniz!" ifadelerini kullandı.

SAVCILIĞA DA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, söylemleriyle büyük tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında Ocak ayında da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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