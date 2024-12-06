Halil Konakçı'dan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye tepki!

Şevki Yılmaz’ın katıldığı bir düğünde ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Selanik'ten gelen dönme" şeklindeki skandal sözleri söyledikten sonra beddua etmesine Halil Konakçı'nın da bu bedduaya gülerek "Amin" dediği görüntülere yansımıştı.

Ayrıca korumaları ve tepki çeken sözleriyle gündemi işgal eden Halil Konakçı'dan yine skandal bir çıkış geldi.

Halil Konakçı'nın hedefinde bu sefer AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vardı.

"YAŞAMI DÜŞÜNCELERİMİZLE YARATIRIZ"

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter hesabından, "Evren değişimdir. Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız.” sözlerini paylaştı.

Halil Konakçı, Karatepe'nin bu sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Halil Konakçı Ümit Özdağ'a açtığı 3 kuruşluk davayı kaybetti

Halil Konakçı şunları yazdı:

"MÜSLÜMANLAR OLARAK DEVAM EDECEKTİR"

"Bu ne rezalettir böyle. Bu söz İslam kaidesine göre açık küfür sözüdür. Bu sözü söyleyenin imanı gittiği gibi nikahıda düşer.

Bu alıntı bir söz o belli. Lakin bu paylaşımı bir kilise papazı ya da bir havra hahamı bile yapmaz, çünkü onlar da batıl dinlerinde yaratıcının Allah olduğunu bilirler.

Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir.

Yok efendim bir kitaptan alıntıdır diyenlere şunu derim “ önce neyi okuyup neyi okumayacağını ve neyi alıntılayıp neyi alıntılamayacağını bilecek kadar en azından ilmihal derecesinde iman esaslarını öğrensin” ondan sonra bu konulara girsin.

Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli. Aksi halde bu olaya tepkimiz Müslümanlar olarak devam edecektir.