2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Hırvatistan, 2-0 geriye düştüğü mücadelede tarihi bir geri dönüş yaparak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Halil Umut Meler'in görev yaptığı mücadelede verilen 2 karar adeta olay oldu.

VAR'DAN GELEN UYARIYLA PENALTI VERDİ

Hırvatistan'da Kristijan Jakic, 34. dakikada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, ilk olarak korneri işaret etse de VAR pozisyona müdahale etti ve Meler, pozisyonu izleyerek penaltı verdi.

Halil Umut Meler'den Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vuran 2 karar! Herkes bu maçı konuşuyor - Resim : 2

BİR KEZ DAHA VAR DEVREYE GİRDİ

Mücadelenin 72. dakikasında Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara'nın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerli sayıldı.

Halil Umut Meler'den Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vuran 2 karar! Herkes bu maçı konuşuyor - Resim : 5

