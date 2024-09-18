Halil Umut Meler’in kararı Ancelotti’yi çıldırttı

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Halil Umut Meler’in kararı Ancelotti’yi çıldırttı

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Stuttgart’ı 3-1 mağlup ettiği maçta çarpıcı anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’in verdiği karar Ancelotti’yi çıldırttı. İtalyan teknik adam, Meler’e sert tepki gösterdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nin açılış gününde Stuttgart’ı 3-1 mağlup etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in bir pozisyonda verdiği karar karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrası Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde Real Madrid lehine penaltı kararı verdi. Stuttgartlı futbolcular karara itiraz ederken VAR hakemi Dieperink, Meler'e pozisyonu incelemesi önerisinde bulundu. Bu arada maçın son düdüğünün ardından Carlo Ancelotti'nin Halil Umut Meler'in yanına gelip FIFA kokartlı hakeme tepki gösterdiği ekranlara yansıdı. Ekran karşısına gelen Halil Umut Meler kısa bir incelemenin ardından penaltı kararını iptal etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in de karşılaşma sonrası Meler'le konuştuğu görüldü.

ARDA OYUNA SONRADAN GİRDİ

Öte yandan Real Madrid müsabakayı Mbappe, Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 kazanırken, Arda Güler yedek kulübesine başladığı maçın 75. dakikasında oyuna girdi.

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