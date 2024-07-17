Halk Hareketi Partisi'nde süpriz ihraç

Mahkeme, Los Ninos Davası'na adı karışan ve ofisindeki işçilerden birinin maaşını kesmekle suçlanan partinin kongre üyesi Raúl Doroteo'yu ihraç ettiğini duyurdu.
Mahkeme, yaptırımın Siyasi Örgütler Sicilindeki (ROP) kaydına uyması için kararın parlamenterin yanı sıra partinin yedek yasal temsilcisi Fernando Arias Stella Castillo'ya da bildirilmesini emretti.
Savcılık, ofisinde çalışan María Fernanda Morales Gutiérrez'in maaşını gerekçesiz kestiği için Dorote'yu göreve kötü kullanmaktan suçlu bulmuştu.