Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucunda 2'si sürücü 8 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşıyan sürücü Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mert Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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