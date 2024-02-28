Diyarbakır'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı
Diyarbakır’da, bir yolcu minibüsü ile bir kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde, Ali Emiri Caddesi’nin 3. Sokak’ta sabah saatlerinde gerçekleşti. 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Cahit A. yönetimindeyken, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kapalı kasa minibüs, öncelikle park halindeki bir otomobile, ardından bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsünde bulunan 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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