Diyarbakır'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

Kaza, Yenişehir ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde, Ali Emiri Caddesi’nin 3. Sokak’ta sabah saatlerinde gerçekleşti. 21 HO 1040 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Cahit A. yönetimindeyken, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 BVY 613 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kapalı kasa minibüs, öncelikle park halindeki bir otomobile, ardından bir lokantanın duvarına çarptı. Şehir içi yolcu minibüsünde bulunan 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.