Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı

Antalya'da aracına vurduğunu iddia ettiği özel halk otobüsünün şoförüne saldıran araç sürücüsü otobüs şoförünü yumrukladıktan sonra kontak anahtarını alarak kaçtı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsünün arabasına çarptığını iddia eden sürücü otobüsün önünü kesti. Araç sürücüsü otobüs şoförüyle tartışırken yumrukla saldırdı. Otomobil sürücüsü sonrasında halk otobüsünün kontak anahtarını alarak kaçtı.

İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsünün şoförü durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aracıyla Kemer istikametine doğru kaçan otomobil sürücüsünü bulmaya çalıştı. Öte yandan otobüsün sahibi aranarak yedek anahtarın getirilmesi istendi.

Otobüs şoförü Ferhat İlhan yaşadığı anları "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" ifadeleri ile anlattı.

ekran-goruntusu-2024-08-06-124538.png

ekran-goruntusu-2024-08-06-125005.png

ekran-goruntusu-2024-08-06-125036.png

Son Haberler
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu Kültür Sanat
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı Yaşam
Tamirciye bırakılan arızalı otomobilleri çalarken yakalandı
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü Dünya
Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı Gündem
Şehir savaşında taş üstünde taş kalmadı
Milli voleybolcuya montaj skandalı Spor
Milli voleybolcuya montaj skandalı
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı Dünya
Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı
Ayyüce'den acı haber geldi Gündem
Ayyüce'den acı haber geldi