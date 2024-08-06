Halk otobüsünün şoförünü yumrukladı anahtarını alıp kaçtı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsünün arabasına çarptığını iddia eden sürücü otobüsün önünü kesti. Araç sürücüsü otobüs şoförüyle tartışırken yumrukla saldırdı. Otomobil sürücüsü sonrasında halk otobüsünün kontak anahtarını alarak kaçtı.

İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsünün şoförü durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aracıyla Kemer istikametine doğru kaçan otomobil sürücüsünü bulmaya çalıştı. Öte yandan otobüsün sahibi aranarak yedek anahtarın getirilmesi istendi.

Otobüs şoförü Ferhat İlhan yaşadığı anları "Normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi, aracını önüme kırdı. Bana 'Aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontak anahtarımı alıp, kaçtı" ifadeleri ile anlattı.