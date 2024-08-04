Halk plajında cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Halk plajında cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi halk plajında silahlı saldırı gerçekleştirdi. 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Halk plajında cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Halk plajında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında gerçekleşen olayda iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs bankta oturan Sadri Akarslan (30) ve Veli Can Ö.'ye (29) tabancayla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kurşunların isabet ettiği Sadri Akarslan olay yerinde hayatını kaybederken, Veli Can Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı, failin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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