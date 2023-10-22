Halk tarafından çok sevilen ancak aramızdan ayrılan sanatçıları yapay zeka ile bir araya getirdi: "Cumhuriyet seninle ilelebet yaşayacağız..."

İçerik üreticisi Gökhan Bütünler, yapay zeka ile Cüneyt Arkın, Özkan Uğur, Levent Kırca, Adile Naşit, Kemal Sunal, Zeki Müren, Cem Karaca, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerin görüntülerini ve seslerini kullanarak 29 Ekim'e özel video hazırladı:"Cumhuriyet seninle ilelebet yaşayacağız..."

Halk tarafından çok sevilen ancak aramızdan ayrılan sanatçıları yapay zeka ile bir araya getirdi: "Cumhuriyet seninle ilelebet yaşayacağız..."

İçerik üreticisi Gökhan Bütünler, yapay zeka ile Cüneyt Arkın, Özkan Uğur, Levent Kırca, Adile Naşit, Kemal Sunal, Zeki Müren, Cem Karaca, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerin görüntülerini ve seslerini kullanarak 29 Ekim'e özel video hazırladı:
"Cumhuriyet seninle ilelebet yaşayacağız..."

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