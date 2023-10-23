Azerbaycan ve Türkiye'den 100. yıla özel “Mustafa Kemal Atatürk 2023” tatbikatı

Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı “Mustafa Kemal Atatürk 2023” Azerbaycan'da başladı.

KAYNAK: AA
Azerbaycan ve Türkiye'den 100. yıla özel “Mustafa Kemal Atatürk 2023” tatbikatı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen tatbikata Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde start verildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopterin yer aldığı kaydedildi.

Tatbikatta, modern muharebe yöntemleri kullanılarak füze ve topçu birlikleri, uçak ve helikopterlerle görevlerin icra edileceği, nehirler üzerinde geçmek amacıyla duba köprülerin inşa edileceği ve temsili düşmanın derinliklerine çıkarma yapılacağı belirtildi.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılmasının amaçlandığı tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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