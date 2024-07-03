Halk tarikat yurdunun kapısına mühür vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halk tarikat yurdunun kapısına mühür vurdu

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, Güzeltepe mahallesinde açılması planlanan tarikat yurduna karşı yürüyüş yaptı. Mahalle sakinleri, yurdun kapısına mühür vurdu.

İzmir’in Çiğli’de Süleymancılar tarikatının yurt açmak istediği iddiasına karşılık mahallesi sakinleri Sivas Katliamı’nın yıldönümünde, “Mahallemizde tarikat istemiyoruz” sloganlarıyla yurdun önünde yürüyüş yaparak açıklama yaptılar.

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi’nin (ÇHTM) yaptığı yürüyüşte avukat Emel Diril, suç dosyası kabarık tarikatların, mahallerinde yurt açmaya yeltendiklerini, yine İzmir Karabağlar’da ise park arazisine kaçak kuran kursu açmaya kaldıklarını söyleyerek, ülkeyi karanlığa sürükleyenlerin, çocukların başına cemaatleri, tarikatlar9ı bela edenlerin, 93’te yaşatılan acıdan, kıyımdan beslenerek dinci gericiliği palazlandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Diril, iktidar eliyle korunan, kollanan cemaatlerin çocukları, gençleri karanlığa boğmasına izin vermeyeceklerini, mahallere, okullara girerek yoksulluktan yararlanan, kadın düşmanı, çocuk düşmanı tarikatlara seslendiklerini belirtti.

Diril, bu mahallelerin, bu kentlerin, bu memleketin bizim olduğunu, tarikatları, mahallelerden de bu ülkeden de hep birlikte kovacaklarını söyledi.

"SÜLEYMANCILAR TARİKATINA AİT YURT OLACAK"
Mahalleliler adına açıklama yapan Ebru Oral ise burada mahallede açılmak istenen tarikat yurdunu istemedikleri için bir araya geldiklerini ve bu binanın inşaatı başladığında birden çok söylentinin ortaya atıldığını söyledi.
Binanın inşaatının başladığında, buranın KYK Yurdu olacağının söylendiğini belirten Oral, bir başka söylentinin belediye tesisi olacağı olduğunu ve şimdi öğreniyoruz ki burası Süleymancılar tarikatına ait bir yurt olacağını öğrendiklerini belirtti.
Oral, mahallelerinde çocuğa, kadına, aydınlığa düşman bu zihniyeti istemediklerini, mahallenin kültüründe kadınlar emekçidirler, çalışır evlerini geçindirdiklerini söyledi.
Oral, o zehirli düşünceleriyle mahallede örgütlemek istediklerini buna izin vermeyeceklerini ve bu yurdun açılmaması için herkesi bu mücadeleye çağırdıklarını söyledi.
Mahalle sakinleri, açılması planlanan yurdun kapısına mühürledi.
ÇHTM ve Güzeltepe Mahalle Meclisi durumun takipçisi olacaklarını, bu istikrarlı mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladılar.

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