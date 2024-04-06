'Halka arz' yalanıyla dolandırıcılığa 6 gözaltı

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 850 bin TL dolandırıldığına dair suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma sonucunda, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Denizli, İstanbul ve Rize'de gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Şüpheliler, mağdur vatandaşlara halka arz öncesinde ulaşarak yüksek miktarda hisse satabileceklerini iddia edip onları kandırdılar. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin, mağdurlardan yüklü miktarlarda para aldıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Son olayda, ilçede yaşayan bir kişiyi aynı yöntemle 850 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden beşi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.