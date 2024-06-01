Halkbank Ziraat Bankkart'ın elinden aldı

Kaynak: AA
Halkbank Ziraat Bankkart'ın elinden aldı

Halkbank, Oğulcan Yatgın'ı transfer etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Halkbank, son olarak Ziraat Bankkart forması giyen Oğulcan Yatgın'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Halkbank, Oğulcan Yatgın'ı transfer ederek pasör pozisyonunu güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki oyuncu, Halkbank'ın kadrosuna dahil olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada başarılı olmak ve takımıma katkı yapmak için elimden geleni yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Halkbank kadrosu altında bir başka hedefim de milli takıma yükselmek ve orada kalıcı olmak. Sezonun açılmasını iple çekeceğim." ifadelerini kullandı.

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