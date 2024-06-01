Mourinho'ya ilk meydan okuma geldi. 'Mourinho var diye bir kenara sinecek değiliz'

Bodrum FK, TFF 1. Lig Play-off maçında Sakaryaspor'u 3-1 devirerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Takımın tecrübeli teknik direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklama yaptı.

Taşdemir, "Bu zafer, birbirine inanan ve samimi bir ekip ruhunun ürünüdür. Elbette çok çalışmak, emek vermek, taktiksel ve fiziksel pek çok unsur var; ancak temelde, şampiyon olduktan sonra yönetimin bize olan güveni ve bizimle yola devam etme kararı yatıyor. 2. Lig'den çıktığımız kadromuzla devam etmemiz ve çalışmalarımızı her zaman en üst düzeyde tutmamız diğer faktörler. Temelde ise, samimiyet, güven ve sıkı çalışma var." dedi.

''KENARA SİNECEK HALİMİZ YOK''

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geldiği için kenara çekilmeyeceklerini açıklayan İsmet Taşdemir, ''Süper Lig her geçen gün daha da büyük bir marka olacak. Mourinho da çok başarılı, kariyerli bir teknik adam. Çoğu genç teknik adamın rol modeli ligimizde olacak ve belki de karşılaşacağız. Ancak şunu biliyorum, dünyada hiç kimsenin hiç kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok. Gerçekten işinize aşıksanız, çalışıyorsanız ve elinizde doğru bir oyuncu grubunuz varsa mutlaka bir yerde karşılığını alıyorsunuz.

Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz. Kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda, tecrübelerimizi katarak mücadelenin içerisine girmeye çalışacağız. Henüz çok erken, biz de Süper Lig yapılanmamızı oluşturalım, ondan sonra daha net şeyler söyleyebilirim ancak daha düne kadar dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adamla karşı karşıya gelmek heyecan verici.'' ifadelerini kullandı.