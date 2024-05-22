Halkbank'tan esnaf kredi faiz oranlarının güncellemesiyle ilgili açıklama

Halkbank'tan esnaf kredi faiz oran güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediği belirtildi faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı öne sürüldü.

Açıklamada faiz oranlarıyla ilgili değişikliğin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı iddia edilirken, esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibarıyla değişken faizli olduğu kaydedildi. Bu da kısaca faizlerin artırılabileceği anlamına gelirken, faiz oranlarının geçmişe yönelik olarak uygulanmadığı iddiasıyla çeliştiği görülüyor.

Bunun yanında, güncel durumda kaynak maliyetlerinin yüzde 50 seviyesine geldiği belirtilirken, kredi faiz oranlarının paralel artış kaydettiği ifade edilirken, esnaf kredileri faiz oranlarının piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalındığı öne sürüldü. Bu durumda da geçmişe yönelik faiz oranda değişikliğin geçmişe yönelik uygulanmadığı iddiasıyla yine çeliştiği görüldü.

Halkbank açıklamasında esnaf kredilerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca desteklendiği ifade edildi.

Halkbank'tan alınan esnaf kredilerinin faizlerinin artırıldığı iddiasından bir hafta sonra yapılan açıklama şöyle

"Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları yüzde 17-29 bandında değişmekle birlikte artışın önemli bölümü, yüzde 17'lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir. Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır. Bankamız, kuruluşundan itibaren her zaman esnafımızın yanında olmuştur. 2002 yılından günümüze kadar 4,2 milyon esnafımıza 498 milyar lira esnaf kredisi, Ocak 2023-Mayıs 2024 döneminde de 545 bin esnafımıza 213 milyar lira esnaf kredisi kullandırılmıştır. İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır. Bankamız her zaman olduğu gibi esnafımıza desteklerini kesintisiz şekilde sürdürecektir."