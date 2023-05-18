Haluk Levent şeytanın Türkiye temsilcilerini açıkladı. Ahbaplar hakkındaki iddiaya çok kızdı

Ahbap Derneğinin ile deprem bölgesini bıraktıkları iddialarına çok kızan sanatçı Haluk Levent, "Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de ‘Ahbaplar bölgeyi bıraktı’ iftirası atıyorlar" şeklinde tepki gösterdi.

Haluk Levent şeytanın Türkiye temsilcilerini açıkladı. Ahbaplar hakkındaki iddiaya çok kızdı

Editör: Ersoy ÖZDEM

6 Şubat’ta meydana gelip Kahramanmaraş merkezli olmak üzere beraberinde 11 ili yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgesine giden ve yardımlarına hâlâ devam eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada yapılan “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iddiasına tepki gösterdi.

"ŞEYTANIN TÜRKİYE TEMSİLCİLERİ"

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kötüler devamlı iftira atar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de ‘Ahbaplar bölgeyi bıraktı’ iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir” ifadelerini kullandı.

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