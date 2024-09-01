Haluk Levent'ten flaş karar: Haydi bana biraz müsaade

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent'ten flaş karar: Haydi bana biraz müsaade

AHBAP Derneği Genel Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent sağlık sorunları nedeni ile takipçilerinden mola izni istedi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından 'Kendimle ilgili, önemli' diyerek bir paylaşım yaparak hayranlarını üzdü. Haluk Levent doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre sosyal medyada olmayacak.

Geçen yıl kan değerlerine uyarı verdiğini hatırlatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı” dedi.

Kan değerlerinin göstererek "Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi" diyen ünlü isim, uzun toplantılar sonucu aldıkları kararı açıkladı.

"ARKAMDAN ÇOK KONUŞMAYIN"

Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı son mesajında bir süre sosyal medyada olmama kararı aldığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, bir süre konserlerine, stüdyo çalışmaları ve deprem bölgesindeki AHBAP faaliyetlerine yoğunlaşacağını söyledi.

Haluk Levent'in hesaplarını ise bir süre ahbap ekibi yönetecek.

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