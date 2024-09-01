Haluk Levent'ten flaş karar: Haydi bana biraz müsaade

Haluk Levent, sosyal medya hesabından 'Kendimle ilgili, önemli' diyerek bir paylaşım yaparak hayranlarını üzdü. Haluk Levent doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre sosyal medyada olmayacak.

Geçen yıl kan değerlerine uyarı verdiğini hatırlatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, “Açlık kan şekeri 341, Hba1c 13.5 çıkmıştı” dedi.

Kan değerlerinin göstererek "Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi" diyen ünlü isim, uzun toplantılar sonucu aldıkları kararı açıkladı.

Önemli !!! (Kendimle ilgili)



Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede.

Çünkü çok şikayetim vardı.



Açlık kan şekeri 341

Hba1c 13.5 çıkmıştı.



Evet yanlış görmüyorsunuz.

Maalesef öyleydi.



Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler… — Haluk Levent (@haluklevent) August 30, 2024

"ARKAMDAN ÇOK KONUŞMAYIN"

Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı son mesajında bir süre sosyal medyada olmama kararı aldığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, bir süre konserlerine, stüdyo çalışmaları ve deprem bölgesindeki AHBAP faaliyetlerine yoğunlaşacağını söyledi.

Haluk Levent'in hesaplarını ise bir süre ahbap ekibi yönetecek.