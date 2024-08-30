HAMAS liderinin posterini görünce Gaziler Atatürk'süz töreni protesto etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
HAMAS liderinin posterini görünce Gaziler Atatürk'süz töreni protesto etti

Zafer Bayramı kutlamaları için Gaziantep’te düzenlenen törende yaşananlar büyük tepki çekti. Tören alanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri olması gereken yerde İsmail Haniye’nin posterleri yer aldı. Skandala tepki gösteren gaziler töreni protesto etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Gaziantep’te düzenlenen törende büyük bir skandal yaşandı. Tören alanında Atatürk posteri ve Türk bayrağının olması gereken yerde İran’da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin posterleri asıldı.

Tören alanında ortaya çıkan manzara büyük tepki çekti. Törene katılan gaziler skandal nedeniyle tören alanını terk etti. Haniye’nin posterlerini ise vatandaşlar ile birlikte CHP’li isimler indirdi.

Tören alanında yaşanan skandalı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Türk bayrağı ve Atatürk posteri olması gereken yerde Haniye posterinin olmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Meriç şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Demokrasi Meydanı’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, Atatürk ve Türk Bayrağı’nın yer alması gerekirken, İsmail Haniye'nin posterinin sergilenmesi kabul edilemez! Cumhuriyet’in kurucu iradesine, temel değerlerine ve milli bayramlarımıza karşı hasmane tutumlara, duyarsızlığa hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bağımsızlık ruhunu hiçe sayan bu tavır, kabul edilebilir bir hata değildir; tam anlamıyla bir kasıt ve gaflettir!"

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