Hamas Liderinin Yeri Tespit Edildi Ama Harekete Geçemiyorlar. İsrailli yetkililer Washington Post'a konuştu

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarının mimarı olduğunu öne sürdüğü Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze'nin güneyindeki tünel ağlarında saklandığından oldukça emin olduklarını açıkladı. Ancak, İsrailli yetkililere göre, Sinvar’ın etrafı onu yakalamaya veya öldürmeye yönelik herhangi bir operasyona karşı caydırıcı olmak amacıyla rehinelerden oluşan bir canlı kalkanla çevrili.

Mevcut ve eski İsrailli yetkililer röportajlarda, İsrail'in Gazze'deki operasyonunun, Sinvar yakalanana, öldürülene veya artık örgütü yönetemeyecek duruma gelene kadar sonuçlanamayacağının altını çizdi. Daha önce konuyla alakalı İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, “Hamas liderini öldüreceğiz. Savaşı o zamana kadar bitirmemeliyiz” açıklamasını yapmıştı.

"MESELE YERİNİ BULMAK DEĞİL"

İsrail'in en çok aranan adamının zorlu avını anlatan İsrailli, ABD'li ve diğer Batılı istihbarat ve güvenlik yetkililerine göre Sinvar’ın yerini tespit etmek, taktik veya politik açıdan, yakınlarda olduğuna inanılan birçok rehineyi öldürmeden veya yaralamadan onu öldürmeye yönelik askeri bir operasyon kadar zor olmayabilir.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, “Mesele onun yerini bulmak değil, rehinelerin hayatlarını riske atmadan bir şeyler yapmak” diye konuştu.

SİNVAR’IN SİGORTASI

Sinvar’ın güney Gazze şehri Han Yunus'un altındaki tünellerde saklandığı düşünülüyor. ABD'li yetkililer, Sinvar’ın memleketinin altında bir yerde saklandığı ve kendisini rehinelerle çevrelediği yönünde İsrail'in değerlendirmesine doğru bulduklarını, bunun nihai bir sigorta poliçesi olduğunu belirtti. Halihazırda yaklaşık 130 rehinenin Hamas’ın elinde bulunduğu düşünülüyor.

İsrail ordu ve güvenlik servisleri, kilit noktaları belirlemek ve Sinvar'ı bulmak için aylarca Gazze'nin altındaki geniş tünel ağının haritası üzerinde çalışarak bir harita çıkardı. Yetkililer, askerlerin yol boyunca bubi tuzaklarını etkisiz hale getirerek tünellerden geçerken, ağdaki farklı "ofisleri" gösteren Hamas idari dosyalarını, bilgisayarlarını ve telefon rehberlerini belirlediklerini vurguladı.

TÜNELLERDE ELLE YAZILMIŞ NOTLARINI BULDULAR

Savunma Bakanı Yoav Gallant bu ayın başlarında kamuoyuna yaptığı bir açıklamada, İsrail askerlerinin Sinvar'ın kendilerinden bir adım önde olabileceğine dair kanıtlara rastlandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre askerler, Sinvar'ın kıyafetlerini, elle yazdığı notları ve hatta kullanmış olabileceği diş fırçasını bile buldu. ABD istihbarat analistleri bu tünel haritalamanın bir kısmına yardımcı oluyor ve bilgi parçalarını birleştiren güçlü analitik teknolojilere katkıda bulunuyor.

“GERÇEKÇİ OLMAYAN BİR HEDEF”

Sinwar'ı öldürmek İsrail için büyük bir stratejik ve sembolik zafer olacakken, bazı uzmanlar, tek bir liderin ortadan kaldırılmasının, hükümeti Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen yok etme hedefine yaklaştırıp yaklaştıramayacağı konusunda kuşkulu; eleştirmenler bunun kötü tanımlanmış ve gerçekçi olmayan bir hedef olduğunu belirtiyor.

İsrailli diplomat ve eski üst düzey danışman Alon Pinkas “Sinvar’ı ele geçirmek Hamas'ı ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ya da devirmeyecek. Bu bir zaferi de temsil etmez. Bu, tek bir adama uygulanan haklı bir ceza olacaktır ve İsraillilere adaletin bir ölçüde var olduğunu hissettirecektir” diye konuştu.