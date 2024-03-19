Hamas’ın ‘Gölge adamı’ öldürüldü. İsrail'e saldırıyı planlamıştı

İsrail’in geçen haftalarda Gazze’ye düzenlediği saldırılarda Hamas’ın üst düzey isimlerinden Mervan İsa’nın öldürüldüğü iddia edilse de doğrulanamamıştı. ABD’den gelen açıklama ile İsa’nın ölümü doğrulandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan yaptığı açıklamada İsrail’in geçen hafta düzenlediği saldırıda Mercan İsa’nın öldürüldüğünü doğruladı.

“GÖLGE ADAM” OLARAK BİLİNİYOR

Mervan İsa, Gözlerden uzak kalma becerisi nedeniyle "Gölge Adam" olarak biliniyor.

Mervan İsa, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deyf ve Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya el Sinvar ile birlikte İsrail'in en çok arananlar listesinin başında yer alıyor. Bu kişilerin 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve Gazze savaşını tetikleyen saldırının planlayıcısı oldukları belirtiliyor.

İSRAİL’İN SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULMUŞTU

İsrail, 2006 yılında Genelkurmay’ın Deif ve Kassam Tugayları’nın diğer üst düzey liderleriyle yaptığı toplantı sırasında İsa'ya suikast girişiminde bulundu. İsa, bu suikasttan kurtuldu.

Ayrıca, İsrail’in 2014 ve 2021’de Gazze’ye düzenlediği saldırılarda savaş uçakları evini iki kez yıktı. Bu saldırılardan birinde kardeşi hayatını kaybetti.