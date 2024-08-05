Hamas’ın “intihar” modeli ve Türk çocuğu!

Yeniçağ’da yayınlanan Tolga Şahin’in özel haberine göre Bingöl’de bulunan Gazi İlköğretim Okulu’nda, Tahran’da suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye’nin, Hamas’ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşma, öğrencilere izletildi.

Videoda Haniye, “Bugün Hamas’ın kuruluş yıldönümünde canımız, kanımız, ailemiz ve sahip olduğumuz her şey Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya feda olsun.” ifadelerini kullanıyor.

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Bu haber, bütün Türkiye’yi ilgilendirmektedir çünkü siyasi iktidar, artık çocuklara ve gençlere rol model olarak Hamas’ı göstermektedir. Bingöl’deki Gazi İlköğretim Okulu’nda yaşanan gösteri de bunun somut delillerinden sadece biridir.

Türkiye’de siyasi iktidarlar, Filistin sorununda, “söylem”de her zaman İsrail işgaline karşı Filisin halkının yanında durmuştur. Bu durum, 12 Eylül yönetimi sırasında çok daha net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yalnız AKP iktidarının Orta Doğu’da birinci önceliği, İsrail’in güvenliğinin korunmasıdır. Bunu Cumhurbaşkanı düzeyinde açıklayan kişi Abdullah Gül’dür! Nitekim Malatya’daki Kürecik Üssü’nün görevi İsrail’i İran füzelerinden korumaktır.

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Hamas’ın rol model olmasına gelince... Hamas, 7 Ekim’de sivillere yönelik saldırı ile İsrail’in karşı saldırısına zemin hazırlamıştır. Elbette sorun 7 Ekim saldırısı ile başlamadı. İsrail, kurulduğu günden beri, Filistinlileri, yerinden yurdundan etmek için sivillere saldırıyor ve topraklarını genişletiyor...

Yalnız Hamas’ın saldırısı bir çeşit intihar saldırısıdır! Öyle ki, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 40 bin Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, bombardımanları ABD’den gönderilen füze ve bombalarla sürdürebildi...

Buna karşılık, İsrail basını, Gazze Şeridi'nde süren çatışmalarda en az 10 bin İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun açıklamalarına göre ise 7 Ekim'den itibaren çatışmalarda toplam 689 asker hayatını kaybetti, 4 bin 252 asker ise yaralandı.

Sonuç olarak Filistinliler nüfuslarının yüzde 2,5’luk bölümünü kaybetmiş oldu, Gazze’de taş üstünde taş kalmadı! 7 Ekim saldırısı, Filistinlilerin toplu intihar etmesi sonucunu doğurdu.

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İntihar saldırısı, umutsuzca bir direniştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya, “kamikaze” adını verdiği tek pilotlu, bomba yüklü küçük uçaklarla, Amerikan savaş gemilerine intihar dalışları yapmıştı. Bu saldırılar sonucu, savaşın bittiği güne kadar yaklaşık 3.800 Japon kamikaze pilotu ve 7.000'den fazla ABD deniz piyadesi öldü. ABD, atom bombası kullanınca Japonya teslim olmak zorunda kaldı.

Kıssadan hisse, savaşta bir komutanın veya ordunun önceliği, kendi askerini harcamamaktır... Ordunuzu korursanız, kurtuluş için her zaman ümit vardır. Ordu yoksa halkınız da 40 bin kişi kayıpla yerinden edilmişse, artık neyi ve kimi koruyacaksınız?

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Kürşat ve 39 çerisinin Çin sarayını basması ve hepsinin uçmağa varması, Çin’e korku salmıştır ama Türklerin esaretten kurtulması, ancak yeniden ordu kurmakla mümkün olabilmiştir.

Çanakkale Savaşı’nda, Yarbay Mustafa Kemal, askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir” diye emir vermiş ve Çanakkale’nin geçilmesine engel olmuştur. Çanakkale geçilemeyince İngiliz yardımı alamayan Rusya’da devrim olmuş, Çarlık devrilmiş, yeni Türkiye Cumhuriyeti de yeni kurulan dünya dengesinden faydalanarak var olabilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nda da “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.” demiştir.

Sonuçta bu iki askerî yöntem de başarı getirmiştir. Hamas’ın saldırısı ise günümüzün savaş teknolojisi dikkate alınmadan başlatılmıştır ve hüsranla sonuçlanmak üzeredir.

Türk çocuğu için Türk tarihinde yeteri kadar rol model olacak kahraman vardır. Hamas’ın ilkokullarda rol model olarak benimsetilmek istenmesi kabul edilemez.