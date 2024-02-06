Hamas’tan ateşkes teklifine yeşil ışık

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’den beri çatışmalar devam ederken, şimdiye kadar on binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti.

Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ateşkes yapılmasına yönelik çabalar sürerken, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiği bildirdi.

Karar, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından açıklandı.

Sani, Hamas’ın teklife “olumlu yanıt verdiğini” duyurdu.

Hamas’ın yanıtını Tel Aviv’e ilettiklerini açıklayan Sani, konunun hassasiyeti nedeniyle ayrıntı veremediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “Hamas'ın rehı̇ne anlaşması çerçevesı̇ne verdı̇ğı̇ yanıtı gözden geçı̇rı̇yoruz, çarşamba günü İsraı̇l hükümetı̇ ı̇le görüşeceğı̇z” açıklamasında bulundu.

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