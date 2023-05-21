Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası

T24'ten Büşra Tosun’un haberine göre; konsolosluğun "küçük alana sahip olması" sandık görevlileri ve müşahitlere ayrılan yerlerde gözlem hakkının kısıtlanmasına neden oldu. İddiaya göre; seçimin ilk turunda bu sıkıntıyla karşı karşıya kalan müşahitler, "Sandık alanının seçim güvenliğine uygun olmaması"nı gerekçe göstererek itiraz tutanağı tuttu.

Hamburg Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde müşahitlere verilen yer tartışma konusu olurken, yapılan tüm itirazlara rağmen ikinci turda da aynı sorunla seçimlere devam edildiği ileri sürüldü.

"AKP VE MHP MÜŞAHİTLERİ DURUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİL"

T24'ün ulaştığı müşahit, AKP ve MHP müşahitlerinin bu sıkıntıları göz ardı edip herhangi bir sorun olmadığını belirtmesi ve konsolosluğun yapılan itirazlara kayıtsız kalması itiraz nedenleri arasında olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

Müşahitlerin kanun çerçevesinde görevini yapmasına engel olan bu uygulama, ikinci turda da tekrarlanmış, üstelik bu kez müşahitlere ayrılmış alan daha da küçültülmüştür. Bu, müşahitlerin gözlem hakkını tamamıyla gasp etmektir. Müşahitler ne seçmenin oy kullanıp kullanamadığını ne zarf ve pusulaları ne sandık görevlilerinin yönlendirme yapıp yapmadığını gözlemleyememektedir.

"KONSOLOSLUĞUN BU UYGULAMASI KANUN DIŞIDIR"

Mevcut fiziki elverişsizlik "sandık başı beş partiden birer müşahit" durumunu da imkânsız hale getirildiğine değinen müşahit, "Konsolosluk tarafından, toplam sandık adeti olan 11 sayısı, müşahit limiti haline de getirilmiştir. Halbuki kanun sandık başına partilerden birer müşahit ve artan müşahitlerin gözlem alanından izleme yapabileceğini söylemektedir. Konsolosluğun bu uygulaması kanun dışıdır. Gerekli itiraz ve tutanaklara rağmen Hamburg Konsolosluğu bu konuda bir düzeltmeye yanaşmamakta ve seçimin güvenli işleyişine dair sorumluluğu olan müşahitlerin hakkını gasp etmekte ve dolayısıyla seçimin güvenli işleyişini dolaylı ya da direkt yoldan etkilemektedir." dedi.

Konsolosluk ve bina sorumlularının bu konuda herhangi bir çözüme yaklaşmayarak müşahitlerin kanuni hakkı olan gözlemleme imkânının tamamen ortadan kalktığını vurgulayan müşahit, 7 sandığın bulunduğu alanda gözlemlenebilen tek şeyin insanların ziyareti olduğunu söyledi.

"MUHALİF MÜŞAHİT YOĞUNLUĞU OLAN DİĞER PARTİLERİN GÖZLEM İMKÂNINI SIFIRA İNİYOR"

Müşahit sözlerine şu ifadelerle son verdi:

Özetle, genel problem Hamburg Konsolosluğu’nun fiziki şartları düzenlemeyerek müşahitlerin kanuni hakkını, müşahitlerin gözlem hakkını kısıtlaması ve seçim ortamını tam hâkimiyetle izleyememeleri ve bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmaya yaklaşmamaları birinci turdan beri, bilakis alanı iyice küçültüp gözlemi iyice zorlaştırmaları, çünkü her sandıkta MHP ve AKP’li görevliler mevcut olduğu fakat muhalif müşahit yoğunluğu olan diğer partilerin (örneğin CHP, YSP, TIP, IYIP) gözlem imkânını sıfıra indiriyor bu uygulama böyle olunca.