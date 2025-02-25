Hamileler ve emziren anneler için balık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, hamsi, sardalya ve istavrit, anne ve bebek sağlığı açısından en güvenli seçenekler arasında yer aldı.

HAMSİ, SARDALYA VE İSTAVRİT: SAĞLIKLI YAĞ ASİTLERİ VE DÜŞÜK CİVA RİSKİ

Bu balıkların tercih edilmesinin en büyük nedeni, yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ve düşük civa seviyeleri.

Beslenme ve diyetetik uzmanları, “Hamilelik sırasında omega-3 yağ asitleri, beyin ve göz gelişimi için kritik öneme sahip. Bununla birlikte, bazı büyük balık türleri yüksek civa içerebilir, bu da fetal gelişim için zararlı olabilir. Hamsi, sardalya ve istavrit ise hem düşük civa içeriğiyle hem de zengin omega-3 kaynağı olmalarıyla mükemmel seçimlerdir” dedi.

Hamsi, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yoğun olarak tüketilen bir balık olup, besin değeri oldukça yüksek. Omega-3 yağ asitleri, anne adaylarının kalp sağlığını korumaya yardımcı olurken, bebeklerin beyin gelişimini destekler. Sardalya ve istavrit de benzer şekilde sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olup, civa açısından da oldukça düşük seviyelere sahip.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: OMEGA-3 VE CİVA RİSKLERİ

Birçok araştırma, omega-3 yağ asitlerinin hamilelikte bebeğin beyin gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırmada, omega-3 yağ asitlerinin beyin gelişimi, görme ve nörolojik sağlık açısından önemli olduğu belirtildi.

Araştırmalar, düşük civa seviyelerine sahip balıkların bu dönemdeki kadınlar için daha güvenli olduğunu vurguladı.

Özellikle büyük balıklar (köpekbalığı, kılıçbalığı, ton balığı vb.) yüksek civa içerdiği için, hamileler ve emziren anneler bu balıklardan kaçınmalı. Civa, fetüsün sinir sistemi üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Bu yüzden küçük balıklar, bu dönemdeki kadınlar için ideal seçimler.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN FAYDALARI: BEYİN VE KALP SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK

Omega-3 yağ asitleri, EPA (Eikosapentaenoik Asit) ve DHA (Dokosaheksaenoik Asit) gibi türleri ile bilinir.

Kadın sağlığı uzmanı Dr. Karen McDonald, “Omega-3 yağ asitleri, beyin gelişimi, göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için son derece önemlidir. Hamilelik sürecinde yeterli miktarda omega-3 almak, düşük doğum ağırlığını ve erken doğum riskini azaltabilir. DHA, özellikle beyin hücrelerinin ve sinir sisteminin gelişimine büyük katkı sağlar” dedi.

Daha fazla omega-3 almak, kalp sağlığını da iyileştirebilir. Bu yağ asitleri, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırır.

Dr. McDonald, bu nedenle hamilelikte omega-3 alımının kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu belirtti.

SARDALYA VE İSTAVRİT: DÜŞÜK CİVA RİSKİYLE GÜVENLİ SEÇİMLER

Sardalya ve istavrit, daha küçük balıklardır ve bu nedenle daha az civa biriktirirler.

Çevre sağlığı uzmanı Prof. Dr. John Smith, "Sardalya ve istavrit gibi küçük balıklar, deniz ekosistemlerinde daha düşük mertebede yer alırlar ve civa gibi kirleticiler üzerinde daha düşük bir birikime sahiptirler. Bu yüzden hamileler için çok daha güvenlidirler" dedi.

Ayrıca, sardalyalar genellikle taze ve konserve halinde bulunur, bu da onları erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirir. İstavrit de sıkça tüketilen ve omega-3 açısından zengin bir balık.

NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, hamilelik ve emzirme sürecinde balık tüketiminin haftada 2-3 kez olmasının faydalı olduğunu belirtmekte. Ancak her balık türünün farklı özellikleri olduğundan, güvenli seçimler yapabilmek için civa içeriği ve balık türlerine dikkat edilmesi gerekmekte.

Dr. Sarah Clark, hamilelikte beslenme üzerine araştırmalar yapan bir uzmandır ve şöyle dedi:

"Civa riski ve omega-3 alımını dengelemek önemlidir. Hamsi, sardalya ve istavrit gibi küçük balıklar, bu dengeyi sağlamada en iyi yardımcıdır. Ayrıca, bunlar bol miktarda protein içerir, bu da anne adaylarının ve bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılar."

Hamilelik ve emzirme dönemi, sağlıklı beslenme açısından son derece kritik bir zaman dilimidir. Hamsi, sardalya ve istavrit gibi balıklar, düşük civa içeriği ve yüksek omega-3 yağ asidi miktarları ile hamileler ve emziren anneler için mükemmel seçenekler. Ancak, balık seçiminde dikkatli olmak, doğru miktarda ve çeşitlilikte beslenmek her zaman önemli. Bu nedenle, uzmanların önerilerine göre beslenme alışkanlıkları oluşturmak, sağlıklı bir hamilelik süreci için önemli.