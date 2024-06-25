Hamilelerin yazın içmemesi gereken içecekler ortaya çıktı. Düşüğe neden oluyor

Yaz sıcaklarının yükseldiği bu günlerde, Diyetisyen Cemre Balkan hamile kadınların sağlığına dikkat çekti.

Balkan, özellikle kafein ve şeker içeren içeceklerin, hamilelerde dehidrasyon ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceğini vurguladı.

Balkan; Bunun yerine, suyun içine meyve dilimleri ve çubuk tarçın ekleyerek tüketmenin, hem ferahlatıcı hem de sağlıklı bir alternatif olacağını belirtti.

“Adaçayı, gebeliğin ilk aylarında kasılma ve düşük oluşumunu tetikliyor” diyen Cemre Balkan uyarılarını açıkladı.

Hamilelik süreci, kadınların hayatında dönüm noktası niteliğinde bir evre olarak öne çıktı. Bu dönemde, anne adayının ve bebeğinin sağlığı için dengeli ve sağlıklı beslenme büyük önem taşır.

Diyetisyen Cemre Balkan, yaz aylarında artan sıcaklıkların hamilelerin beslenme alışkanlıklarını etkileyebileceğini ve bu sebeple özel beslenme önerileri sundu.

Balkan, vücut sıvı ihtiyacının yaz aylarında arttığını ve dehidrasyonu önlemek için günde en az 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı içecek seçenekleri olarak taze sıkılmış meyve suları, ayran ve bitki çayları öneriyor; ancak bazı bitki çaylarının doktor veya diyetisyen onayı olmadan tüketilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Özellikle adaçayının gebeliğin ilk aylarında kasılmalara ve düşük riskine, son aylarında ise erken doğuma yol açabileceğini belirtti.

Kafein ve şekerli içeceklerin sıcak havalarda zararlarına değinen Balkan, hafif, sindirimi kolay ve besleyici öğünlerin tercih edilmesinin önemini vurguladı.

Salatalar, sebze yemekleri ve protein kaynakları ile dengeli öğünlerin hazırlanabileceğini, gebeliğin son dönemlerinde mide yanmasını önlemek için yağlı ve şekerli besinlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının taze meyve ve sebzeler açısından zengin olduğunu, su içeriği yüksek meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini, ancak gebelik şekerinin varlığında bir diyetisyenden destek alınması gerektiğini ifade ediyor.

Balkan, aşırı tuz tüketiminin ödem oluşumuna neden olabileceğini, bu nedenle tuzun azaltılması ve taze baharatların kullanılması gerektiğini belirtti.

Yazın terle kaybedilen minerallerin magnezyum ve potasyum içeren besinlerle dengelenmesi gerektiğini, güneş ışığının D vitamini alımı için önemli olduğunu, ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sabah erken saatlerde veya akşamüstü güneşe çıkılması gerektiğini vurguladı.

Bebeğin gelişimi için protein ve kalsiyum alımının önemini, süt ürünleri, yumurta, baklagiller ve yağsız etlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini, alerji durumunda ise koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Kabızlık riskine karşı lif ve posadan zengin beslenmeye, bol su tüketmeye ve fiziksel aktiviteye önem verilmesi gerektiğini ekledi.