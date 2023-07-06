Hamilelikte böbrek taşı önemli

Böbrek taşının gebelikte erken doğum riskini artırdığı uyarısı yapıldı…

Hamilelikte böbrek taşı önemli

Ürolog Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar, üriner taşların gebelikte ağrılara, enfeksiyonlara, ara ara hastaneye yatma gereğine hatta erken doğuma bile neden olabildiğini açıkladı ve uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. M. Tolga Gülpınar, gebelik döneminde taş oluşumu riskinin artmadığını ve yaklaşık 150 gebeden birinin taş hastalığına yakalandığını ancak öncesinde bilinen taş hastalığı olanların dikkat etmesinin ve önlem almalarının uygun olacağını söyledi.
Gebelik döneminde taş hastalığından şüphelenildiğinde tanı koymakta bazı güçlükler yaşandığına işaret eden Gülpınar, normalde taş hastalığı tanısında sıklıkla kullanılan röntgen, piyelografi ve özellikle en ayrıntılı bilgi sağlayan bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler radyasyon içerdiği için hem anne hem de çocuk sağlığında sorunlara yol açtığına vurgu yaptı.

Gebelerde taş hastalığının tanısında en uygun görüntüleme yönteminin ultrasonografi olduğunu aktaran Doç. Gülpınar, "Ancak ultrason hem çok ayrıntılı bilgi veremez hem de gebelerde zaten normalde de görülebilen böbrek şişmeleri (hidronefroz) taş hastalığından ayırt edilemeyebilir. Bu nedenle öncesinde taş hastalığı olan kadınların planlı bir gebelik söz konusu ise mutlaka gebe kalmadan önce ürolojik kontrollerini yaptırmaları gerekir. Erken teşhis kötü sürprizlerle karşılaşma ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırıyor." dedi.

Doç. Dr. Gülpınar, gebelikte böbrek taşlarının sıklıkla görüldüğüne işaret ederek, "Üriner taşlar gebelikte ağrılara, enfeksiyonlara, ara ara hastaneye yatma gereğine hatta erken doğuma bile neden olabiliyor." diye konuştu.

“TEDAVİSİ KURTARICI OLUR"

Gebelik döneminde taş düşüren kadınlar için ilk tercihin, taşın boyutu da uygunsa taşı kendilerinin düşürmelerinin olacağını söyleyen Doç. Gülpıbar, ancak taş düşürmenin bilinen en ağrılı hastalıkların başında geldiğine, gebelik döneminde kullanılan ilaçlar çocuğa da etki edeceği için gebenin ağrısının yeterince kesilmeyebileceğine dikkati çekti. Gülpınar, taş hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılan şok dalga tedavilerinin gebelik döneminde kullanılamayacağını vurgulayarak, tedavi yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

"Taşı büyük olan veya ağrısı yeterince giderilemeyen hastalar için ise üreterorenoskopik taş tedavisi kurtarıcı olur. Bu yöntem ameliyathane ortamında ve anestezi ile uygulanır. İdrar yolarından ilerletilen bir kameralı sistem sayesinde taşa ulaşılır. Hastanın karnına herhangi bir kesi yapılmaz, tamamen kapalı bir uygulamadır. Taşa kamera sayesinde ulaştıktan sonra lazer ile taş kırılır ve hastanın ağrısı hızlı bir şekilde kesilir. Ağrıya bağlı tansiyon yükselmeleri ve erken doğum riski azaltılmış olur. Gebelik sonlandıktan sonra da ayrıntılı radyolojik incelemelerle hastanın takibi mümkün olur."

AA

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
Hırsızlıktan aranıyorlardı uyuşturucu ile yakalandılar Güncel
Hırsızlıktan aranıyorlardı uyuşturucu ile yakalandılar
İYİ Parti’nin çiftçinin sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi Siyaset
İYİ Parti’nin çiftçinin sorunların araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina Spor
Arda'yı Real'e kaptıran Barcelona'nın tesellisi Lamina
İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi Siyaset
İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi
Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı Magazin
Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı
Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı Spor
Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı
Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oldu. Herkes yanıldı Spor
Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası belli oldu. Herkes yanıldı