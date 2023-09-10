Hamit Altıntop'un aklını kurcalayan milli takım sorusu belli oldu

Dün akşam İsviçre’nin Lozan kentinde EURO 2008’de mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaştı.

Maça başlamadan önce saha içerisindeki tabelalarda depremin yaşandığı saat 04.17, bir babanın kızının elini tuttuğu o an ve EURO 2008’de İsviçre’nin başında olan ve 2019’da hayatını kaybeden teknik direktörü Jakob Kuhn için ‘Seni unutmayacağız’ yazısı yansıtıldı.

Herkes elini taşın altına koyduğu, gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan bu mükemmel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor öncelikle.

Aynı oyuncuların 15 yıl sonra buluştuğu bu özel karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Mücadelede İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydederken, milli takımın gollerini Semih Şentürk ve forvet hattında görev alan Volkan Demirel attı.

Tıpkı 15 yıl önceki gibi aynı oyuncuları bir arada görünce Türk futbolseverler için ayrı bir anlam taşıdı. Hele hele maçın bir önceki akşam Eskişehir’de yaşanan milli hezimetin ardından oynanması da ayrı bir duygusal yük oluşturdu.

Maçı izleyenler, henüz oynayacak oyuncuların isimleri söylenirken şunu muhakkak akıllarından geçirmişlerdir:

“Bu A Milli Takımsa, dün akşam izlediğimiz neydi?”

Hatta bir adım daha ileri gidip şunu da söyleyeyim:

“Bu takımın başındaki Fatih Terim hocaysa, şu an takımın başındaki stajyer Alman ne?”

Maçta yaşanan birkaç önemli dakikada bu soruların neden sorulduğunu daha iyi anlamaya yardımcı oldu.

Ama öyle bir an vardı ki tarif edilmesi gerçekten zor.

Dakika 30'u gösterirken milli oyuncularımız 1-0 geride bitime 20 dakika var daha bir de ne görelim. Fatih Terim çizgiye kadar gelmiş oyunculara bir şeyler anlatıyor, taktik veriyor. Gerçi, Fatih Terim bu. Gazozuna dahi olsa maç kaybetmek istemez.

Vallahi helal olsun Fatih Hoca yaş 70 ama iş bitmemiş.

Bir diğer dikkatimi çeken nokta da spiker Emre Tilev’in 15 yıl önce maçın kadrosunda olup da bugün sahaya çıkamayan milli oyuncularımızın neden gelemediklerini tek tek anlattı.

Emre Ağabey saydı, saydı, saydı… Ama 15 yıl önce o maçta kaptanlık pazubandını takan şimdilerde ise TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu olarak A Milli Futbol Takımı’nın başındaki stajyer Alman’ın tüm sorumluluğunu üstüne alan Hamit Altıntop’u saymadı.

Acaba Hamit Altıntop neden sahada değildi? “Biz A Milli Takım’dık da dün akşam izlediğimiz neydi?”, “Başımızdaki Fatih Terim hocaysa, şu an takımın başındaki stajyer Alman ne?” sorularına kendisinin de kafa yoracağını düşündüğü için bundan kaçmak mı istedi?

Geçen yıl Faroe Adaları karşısında alınan 2-1'lik şok mağlubiyetin ardından masaya elini vura vura ülke vatandaşlarına racon kesmesine rağmen Ermenistan maçının ardından açıklamasını sosyal medyadan yapan Hamit Altıntop bu durumu da sosyal medyadan açıklar bence.