Hande Fırat 10 gün sonra TBMM'de görüşülecek 'bomba' konuyu açıkladı. Artık tek bir elden kontrol edilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile meclis 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girdi, 28. Dönem 3. Yasama Yılı ise 1 Ekim’de başlayacak.

Gündemimizdeki İsrail'in, Hizbullah'ın üyeleriyle gizli haberleşme için kullandığı eski tip küçük çağrı cihazlarını patlatması konusu ile dikkat çeken bir yazı yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, “siber güvenlik sorununu” köşesine taşıdı.

Fırat, "Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz, gündeme gelmesi beklenen düzenleme ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın oluşturulması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu olay cereyan etmeden konunun daha önce de tartışılmaya başlandığını ve Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasının hedeflendiğini belirten Fırat, TBMM’nin 6 konusunu şu şekilde kaleme aldı:

1- Siber Güvenlik Başkanlığı tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı gibi bir yapı olacak.

2- Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışması öngörülüyor.

3- Devletin tüm birimlerine bir standart getirilecek.

4- Böylece yerli ve milli teknoloji kullanılarak Savunma Bakanlığı'ndan nüfus işlemlerine, Sağlık Bakanlığı'na, e- devlet uygulamalarına kadar her elektronik alan özel, eş zamanlı bir şekilde daha sıkı bir korumaya alınacak.

4- Başkanlık gerektiğinde anlık müdahalelerde bulunulacak. Yine sistemleri devreye sokacak.

5- Devletin tüm birimleri her türlü siber saldırıya karşı tek bir elden kontrolde tutulacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği Hizbullah'a yönelik saldırıda, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Eş zamanlı patlamalar neticesinde çok sayıda kişi hayatını kaybettiği ve 3 bine yakın kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah’ın 2000'li yılların başından itibaren özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullandığı belirtildi. Çağrı cihazlarının ise iletişimi temel düzeyde sürdürmek ve takip edilmemek amacıyla kullandığı yazıldı.