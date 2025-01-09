Hang Seng Endeksi günü 39 puan düşüşle kapadı

Perşembe günü, Hang Seng Endeksi, sabah saatlerinde hafif bir artış gösterdikten sonra 39 puan (yüzde 0,2) düşerek 19.241 seviyesine geriledi. Endeks, Çin'deki düşük enflasyon verileri ve finansal sektörle ilgili endişeler nedeniyle günü kayıpla tamamladı. Bu, piyasaların üst üste dördüncü gününde gerçekleşen negatif kapanış oldu.

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Çin’in Aralık ayı yıllık enflasyon oranı yüzde 0,1’e gerileyerek son dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Aynı dönemde, üretici fiyatları deflasyonu 27. ayına girerken, piyasalar bu durumu dikkatle inceledi. Çin hükümetinin genişletilmiş tüketici takas programına dair yeni detaylar da yatırımcıları temkinli davranmaya zorladı. Özellikle, emlak sektöründeki durgunluk, yatırımcıların endişelerini artırmaya devam etti.

ABD vadeli işlemleri, artan enflasyon riski nedeniyle düşüş kaydetti. Yatırımcılar, bu yıl daha az faiz indirimi olacağına dair endişelere odaklandı. Başkan seçilen Trump, dış ticaret politikalarını daha da sertleştirmeyi planladığını belirterek, ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi düşünüyor.

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Çin borsasında işlem gören şirketler arasında, Li Auto (-%4,4), Sinotruk Ltd. (-%2,9) ve Meituan (-%1,8) önemli kayıplar yaşadı. Buna karşın, Tencent Hlds., 4 aylık dip seviyesinden çıkarak yüzde 1,6 oranında bir artış sağladı. Tencent, ABD'nin bazı Çinli teknoloji firmalarını askeri bağlantılar nedeniyle kara listeye almasının ardından hisse geri alımı yaparak yatırımcı güvenini artırdı.

Çin ve küresel piyasalardaki bu dalgalanmalara rağmen, yatırımcılar, ülke ekonomisinin toparlanmaya ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlikler yaşamaya devam ediyor.