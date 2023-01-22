Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı yapılandırma paketi merak konusu oldu. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılacağı yapılandırma paketine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Yapılandırma paketinde kaç taksit olacak?

Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yapılandırma paketi için hazırlıklar başladı. Yapılandırma paketinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Yapılandırma paketi ile borçların taksitlendirilmesi ve borçlara işleyen faizlerin büyük bir kısmının silinmesi bekleniyor. Peki, Hangi borçlara yapılandırma geliyor? Yapılandırma paketinde kaç taksit olacak?

YAPILANDIRMA PAKETİNDE KAÇ TAKSİT OLACAK?

Borç yapılandırma paketinde, taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.

Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

2023 BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN OLACAK?

Borç yapılandırma paketi, pazartesi günü gerçekleşecek olan kabine toplantısında değerlendirilecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

Yapılandır paketinin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.