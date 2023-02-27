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Borç yapılandırma Meclis'e geliyor: Depremzedeler için özel maddeler eklenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 haftalık aranın ardından çalışmalarına yarın başlayacak. Meclis gündeminde vergi ve sigorta primi başta olmak üzere borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme de var. Düzenlemeye deprem bölgesindeki vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni maddeler ekleneceği bildirildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:41
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Depremzedeler için özel maddeler eklenecek. Borç yapılandırma Meclis'e geliyor

Borç yapılandırma Meclis'e geliyor: Depremzedeler için özel maddeler eklenecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç haftalık aranın ardından mesaiye yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nda EYT’nin yanı sıra borç yapılandırma düzenlemesi de öncelikli olarak görüşülecek.

Yapılandırma teklifine, deprem bölgesindeki vatandaşları ilgilendiren bazı özel maddeler ekleneceği bildirildi.

‘VERASET VE İNTİKAL’DE VERGİ MUAFİYET GELECEK

NTV’nin haberine göre; depremzede vatandaşlar, “veraset ve intikal” vergilerinden muaf tutulacak. Bu maddeyle birlikte vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarından kalan mirasla ilgili işlemlerde vergi ödemeyecek.

ARAÇ MUAYENESİNDE SÜRE UZAYACAK

Depremzede vatandaşlar için düzenlemeye eklenecek bir diğer madde ise araç muayenelerine ilişkin… Depremzede vatandaşlara araç muayenelerini yaptırmaları için 8 Mayıs 2023’e kadar süre tanınacak. Düzenleme kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bu süreyi uzatma yetkisi verilecek.

VERGİ VE SİGORTA PRİMİNDE İSTİSNA

Deprem bölgesindeki işverenlerin, çalışanlarına yapacağı maksimum 50 bin lira tutarlı nakdi yardımların, vergi ve sigorta priminden istisna tutulması sağlanacak. Yasayla devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 Nisan’dan 31 Mayıs 2023’e uzatılacak.

Yapılandırmanın ilk taksit ödemeleri de 31 Mayıs yerine 30 Haziran’da başlayacak.

“MÜCBİR SEBEP" SÜRESİ UZATILACAK

Yapılandırma başvuru süresi, "mücbir sebep" ilan edilen deprem bölgesi için ise 31 Temmuz sonrasına kadar uzayacak. Yapılandırmada son başvuru tarihinin mayıs sonu olmasıyla, iş dünyasına sağlanan "matrah artırımı" imkanı 2022 yılını da kapsayacak.

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