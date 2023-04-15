Hangi burçların erkekleri daha zekidir? Astrolojide en zeki burçlar hangileri?

Astroloji de burçlar çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Bazı burçlar sanata daha yatkınken bazı burçlar ise yüksek zekayı temsil eder. İşte astrolojide en zeki erkek burçlar..

HANGİ BURÇLARIN ERKEKLERİ DAHA ZEKİDİR?

OĞLAK:

Stratejik, soğukkanlı ve kıvrak zekalı Oğlak erkekleri bu özellikleri sayesinde çekici olurlar.

Oğlak burcu çözüm odaklı ve hedefe yürürler.

Oğlak burcu erkeği varsa korkularınızı yıkabilirsiniz.

İKİZLER:

Kafasında 40 tilki dolaşan İkizler burcu erkeği ani çözümler konusunda süper bir zekaya sahiplerdir.

İkizler burcu erkeği herkese yetebilir. Dolayısıyla zekalarıyla sürekli övünebilirler.

TERAZİ:

Sosyal zekası yüksek çözüm odaklı Terazi burcu erkeğiyle olmak büyük bir şans.

Terazi erkekleri zekalarıyla karşı cinsi büyüler. Dış görünüşlerindeki zerafet ise akılları baştan alabilir.