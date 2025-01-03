Hangi çikolata türü şekeri artırıyor? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Yapılan geniş çaplı araştırmalar, çikolatanın diyabet riski üzerindeki etkilerini incelemiş ve çikolatanın türüne bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya koydu. Özellikle 192 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışma, çikolata tüketiminin Tip 2 diyabet geliştirme olasılığıyla olan ilişkisini araştırdı ve çikolatanın türünün bu riski nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

YENİ ARAŞTIRMALAR: BİTTER ÇİKOLATA, DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR

Yeni bir çalışmaya göre, düzenli olarak çikolata tüketen kişilerin Tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha düşükken, bu fark çikolatanın türüyle bağlantılı.

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı, beslenme uzmanı Dr. Emily Roberts, "Bitter çikolata, sütlü çikolataya kıyasla daha fazla flavonoid ve düşük şeker içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu bileşikler, vücudun insülin duyarlılığını artırarak diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Flavonoidler, bitkilerde bulunan ve antioksidan özellikleriyle bilinen bileşikler.

Dr. Roberts, "Bitter çikolatanın, özellikle yüksek kakao oranına sahip olanlarının, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya ve insülinin etkinliğini artırmaya yardımcı olabileceğini gösteren birçok bilimsel araştırma var" diye ekledi.

SÜTLÜ ÇİKOLATA VE DİYABET RİSKİ: YÜKSEK ŞEKER İÇERİĞİ ETKİLİ

Bitter çikolatanın sağlık faydaları öne çıkarken, sütlü çikolatanın şeker içeriği nedeniyle sağlık üzerinde daha fazla olumsuz etki oluşturabileceği belirlendi.

Çalışmaya katılan diğer bir beslenme uzmanı Dr. John Miller, "Sütlü çikolata, genellikle daha fazla şeker ve süt tozu içerir, bu da kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere ve insülin direncinin artmasına yol açabilir" dedi.

Sütlü çikolata, genellikle daha tatlı olduğu için şeker yükü de yüksek olur ve bu durum metabolik hastalıklar için risk faktörü.

FLAVONOİDLERİN DİYABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bitter çikolatanın içeriğindeki flavonoidlerin, kan damarlarını güçlendirerek ve kan şekerini düzenleyerek diyabetin önlenmesinde rol oynayabileceği düşünülmekte.

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Dr. Alan Green, "Çikolatanın flavonoidleri, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir, bu da diyabetin gelişmesini engelleyebilir. Ayrıca, flavonoidlerin hücrelerdeki insülin duyarlılığını artırarak, vücudun glikozu daha verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olabileceği gösterilmiştir" diye belirtti.

ÇİKOLATA VE DİYABET: FAZLA TÜKETİM ZARARLI OLABİLİR

Ancak, çikolata tüketiminin aşırıya kaçması durumunda, içeriğindeki şeker ve yağ oranı yüksek olduğu için ters etki oluşturabilir.

World Health Organization (WHO)'a göre, aşırı şeker tüketimi obeziteye yol açabilir, bu da Tip 2 diyabetin başlıca risk faktörü.

Dr. Green, "Bitter çikolata, daha düşük şeker oranına sahip olduğundan, diyabet riskini azaltmak için ideal olabilir. Ancak, aşırı tüketim yine de zararlı olabilir. Diyabet riski, sadece çikolatanın türüne değil, aynı zamanda miktarına da bağlıdır" uyarısında bulundu.

BİTTER ÇİKOLATA, SÜTLÜ ÇİKOLATAYA GÖRE DAHA SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Sonuç olarak, yapılan bu geniş çaplı araştırmalar, bitter çikolatanın, sütlü çikolataya göre diyabet riski üzerinde daha olumlu etkiler oluşturduğunu gösterdi.

Çikolatanın türü, içerdiği bileşikler ve şeker oranı, diyabet riskini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, şekerli çikolatalardan kaçınıp, daha fazla flavonoid içeren bitter çikolatalara yönelmek, sağlıklı bir diyabet öncesi beslenme düzeni oluşturmak için etkili bir strateji olabilir.