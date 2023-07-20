Hangi gıda takviyesi kanser desteği

Bir gıda takviyesi kanser ve obezite için çok yararlı. İşte o takviye besinler..

KAYNAK: İHA
Hangi gıda takviyesi kanser desteği

Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmaların gelecek dönemde kanser, obezite ve sinir sistemi hastalıklarına da yararlı olabileceğini açıkladı, önemli bilgiler verdi.

Bedenimizde yararlı bakteriler olarak da bilinen probiyotikler, bağışıklık sistemini korumada da önemli rol oynar.

Probiyotikler gıda takviyesi olarak da kullanılıyor, mide bağırsak sağlığının vazgeçilmezleri olarak biliniyorlar. Fermente edilmiş ürünlerle ve laboratuvar ortamında kontrollü olarak üretilen bu yararlı bakterilerin kullanım miktarları ve hangi yollarla alındığı ise önemli. Öğr. Gör. Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotik kullanımında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama:

“Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalanmaya olan yatkınlık artıyor. Yeterli miktarda tüketilen probiyotikler, antialerjik ve antimikrobiyal etki gösterirken; sindirim sistemi florasının ve işlevlerinin düzenlenmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmakta. Hızlı tüketilebilen ve hazırlık gerektirmeyen formlarda satışa sunulan probiyotik ürünlerin, büyük bir kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlıyor. Probiyotikleri beslenmemize fermente edilmiş; süt ürünleri, meyve ve sebzeler, soya gibi kaynaklarla dâhil etmemiz mümkün. Bununla birlikte probiyotiklerin laboratuvar ortamında kontrollü üretimi de söz konusu. İçerdikleri canlı mikroorganizma sayısının fazla olması bu probiyotik takviyelerini; sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzaklaşan, çalışma saatleri ve koşulları nedeniyle hızlı gıdalara yönelmek zorunda kalan modern insan ve sanayi toplumları için tercih sebebi kılmakta. Ayrıca kapsül, saşe, emme tableti gibi hızlı tüketilebilen probiyotikleri de günlük yaşama dâhil etmek oldukça kolay” .

SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ

Probiyotiklerde özellikle hastalık yapıcı özelliğinin olmaması ve antibiyotiklere karşı duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Onat, ideal probiyotik özelliklerini de şöyle açıkladı:

Lactic asit üretmelidir. Antimikrobiyal madde üretmelidir.
Bağırsak yüzeyi ile uyumlu olmalıdır.
Genetik olarak stabil olmalıdır.
Gıda güvenliği ve klinik kullanımda güvenli olmalıdır.
Gastrointestinal kanalda kalıcı olabilmelidir.
Asit ve safraya tolerans gösterebilmelidir.

İHA

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