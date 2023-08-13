Hangi göz rengi hangi hastalığa yakındır

Editör: Murat Öztürk

Araştırmalar göz renklerimizin birçok hastalığa olan yatkınlığımızı ortaya çıkardı. Kan grubumuz, doğuştan gelen fiziksel özelliklerimiz gibi değiştiremediğimiz birçok etken hastalık risklerimizi belirleyebiliyor.

Müdahale edilemeyen etkenler arasında ise göz rengimiz yer alıyor. Yapılan araştırmalar farklı farklı olan göz renklerimizin hangi hastalıklara yatkın olduğumuzu belirlediğini ortaya çıkardı.

Vücudumuzda ortaya çıkan özelliklerimiz sağlığımız hakkında önemli rol oynuyor. Mesela fazla kilolu olmanın birçok diyabet, kalp hastalıkları gibi birçok hastalığın riskini artırdığı biliniyor. Ancak bu konuya sağlıklı beslenme ile müdahale edilebiliyor.

KOYU GÖZLER: DAHA AZ MAKÜLER DEJENERASYON RİSKİ

Araştırmalardan daha koyu bir irisin daha fazla ultraviyole ışığı engellediğini biliyoruz, bu önemlidir çünkü UV ışığı maküler dejenerasyon için bilinen risk faktörlerinden biridir. Bu, daha açık renkli irise sahip kişilerin maküler kalsifikasyon olarak da bilinen ciddi görme bozukluğuna sahip bir hastalık geliştirme riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

AÇIK RENKLİ GÖZLER:

Vitiligo veya cilt pigmenti eksikliği , lupus, tip 1 diyabet ve tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıkların gelişiminde bir risk faktörü olabilen kalıcı, pigment eksikliği olan lekelere sahip bir deri hastalığıdır. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar yaptıkları çalışmada vitiligo eğilimi ile ilişkili 13 gen belirlediler. Çalışmalarında, bozukluğu olan kişilerin mavi veya gri gözlere sahip olma olasılığının, bozukluğu olmayan kişilere göre daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bunun tersi de muhtemelen doğrudur, yani açık renkli gözleri olan insanların vitiligo riski daha azdır.

AÇIK GÖZLÜ İNSANLARIN BAĞIMLI OLMA OLASIKLIKLARI DAHA MI YÜKSEK?

Georgia Eyalet Üniversitesi tarafından 12.000 kişiyi kapsayan bir araştırma açık renkli gözlü insanların daha fazla alkol tükettiklerini ve koyu renkli insanlara kıyasla bağımlı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar bunun, gözlere rengini veren pigmentler tarafından üretilen ve beyin hücreleri arasındaki elektriksel aktivitede de rol oynayan boya olan melaninden kaynaklandığını varsayıyor.

Gözdeki melanin miktarı (koyu göz rengi için daha yüksektir) beyindeki melanin miktarı ile korelasyon gösteriyorsa, koyu renk gözlü kişilerin alkol gibi uyaranlara karşı daha duyarlı oldukları ve bu nedenle daha az tükettikleri sonucu çıkar. Araştırmacılar, "Açık irisli insanlar daha fazla içiyor, ancak irisin renginin bunda ne ölçüde belirleyici bir faktör olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" sonucuna vardı.

MAVİ GÖZ - CİLT KANSERİ Mİ?

Bilim dergisi Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'da yayınlanan ve araştırmacıların 4 yıl boyunca güneş radyasyonunun DNA'sı olan 6-10 yaş grubundaki beyaz tenli çocukları nasıl etkilediğini inceledikleri bir çalışma ile belirtilmiştir. Görünüşe göre, mavi gözlerden sorumlu geni taşıyan çocukların, yetişkinlikte melanom olarak bilinen habis cilt kanseri riskini artırabilen doğum lekeleri geliştirme olasılığı daha yüksek. Diğer araştırmalar mavi veya yeşil gözlü insanların göz melanomu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuş.