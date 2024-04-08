Bu göz rengine sahip olanlar dikkat! Ölebilirsiniz

Göz renkleri, genetik yapı tarafından belirlenen ve pigmentasyonla ilgili çeşitlilik gösterir.

İris denilen gözün renkli kısmında bulunan melanin pigmenti miktarı, genelde mavi, yeşil, kahverengi ve gri gibi farklı renk tonlarını belirler.

Nadir durumlarda, ela göz rengi de görülebilir.

Ela gözler estetik olarak beğenilse de, yapılan araştırmalar bu göz renginin bazı kanser türleri için risk faktörü olabileceğini gösterdi.

Dünya genelinde nüfusun sadece %5'i ela gözlere sahipken, en yaygın göz rengi %79'luk bir oranla kahverengidir.

Ara sıra kahverengi ile karıştırılan ela gözler, aslında oldukça nadirdir.

2022'de “Cancer Causes and Control” isimli hakemli tıp dergisinde yayımlanan bir çalışma, ela ve diğer açık renkli gözlere sahip 35.000 erkeğin cilt kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bu bulgular, göz renginin sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği bildirildi.