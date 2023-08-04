Uzmanlar Eylül ayı itibariyle bazı iPhone modellerine iOS güncellemesi gelmeyeceğini konuşuyor. Apple iPhoneların güncellemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapmasa da bazı iPhone modelleri üzerinde duruluyor. Peki, hangi iPhone modellerine güncelleme gelecek? Hangi iPhone modellerine güncelleme gelmeyecek?

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirterek iPhone 8 ve iPhone X'lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu.

Apple'ın eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.

2017'de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X'in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S'lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

Apple'ın büyük önem verdiği iPhone X piyasaya 999 dolarlık fiyat etiketiyle çıkmış ve Touch ID yerine Facial ID isimli yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk iPhone ürünü olarak kayıtlara geçmişti.

HANGİ İPHONE MODELLERİNE GÜNCELLEME GELECEK?

iOS 17'yle birlikte Apple'ın açıkladığı güncelleme alacak iPhone modelleri listesi şu şekilde:

- iPhone 14 serisi

- iPhone 13 serisi

- iPhone SE 2023

- iPhone SE 2022

- iPhone 12 serisi

- iPhone 11 serisi

- iPhone XS ve XS Max

- iPhone XR

iOS 17 iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve diğer eski iPhone modellerine gelmeyecek.