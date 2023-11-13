Hangi meyve sebzelerde şeker olmaz

Diyet yapıyorsanız her meyve sebzeye dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. İşte şeker içermeyen o sebze meyveler...

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Hangi meyve sebzelerde şeker olmaz

KUŞKONMAZ
Öncelikle metabolizmayı hızlandırmak için de kullanılmaktadır. A, C, E, K, B6 vitaminlerini ve demir, bakır, folat gibi mineralleri içerir ve protein bakımından da zengindir.

BROKOLİ
Brokoli A, C, D, E, K, vitaminleri, diyet lifi, kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve potasyum içeren diğer besin maddeleri ile doludur. Brokoli ayrıca en güçlü antioksidanlardan birini içerir ve sağlıkla ilgili faydaları arasında cilt problemlerini tedavi etmek ve vücutta hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizlemesi bulunur.

BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası anti-kanserojen özelliklere sahiptir. Düşük şeker oranı ve sıfır yağ içermesi nedeniyle diyabet hastaları ve diyet yapanlar için sağlıklı seçeneklerinden biridir.

DOMATES
Domates az yağlı ve neredeyse şekersiz gıdalardan biridir. İyi miktarda K vitamini içerirler. K vitamini iyi kemik sağlığını korumanızı sağlar. Aynı zamanda osteokalsin adı verilen ve kalsiyumun kemiklerinizi güçlendirmesine yardımcı olan bir proteini de uyarır. Domates, gece körlüğü ve diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olan A vitamini de içerir.

PANCAR
Pancar, pek çok rahatsızlığı tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olur. düşük şekerli gıdalar listesindeki diğer gıdalardan biridir. Pancar, potasyum, demir ve lif gibi minerallerle doludur. Tatlı bir tada sahip olmasına rağmen şeker oranı düşüktür.

GREYFURT
Greyfurt, ekstra kilo alma endişesi olmadan tüketebileceğiniz sıfır yağ ve düşük şeker içerir.

AVOKADO
En besleyici besinlerden biri olan avokado, düşük şekerli ve az yağlı yiyeceklerden biridir. Özellikle zengin beslenme lifi, potasyum ve bakır gibi mineraller ile E, A, K, B6 ve C vitaminlerini barındırır. Avokadoda az miktarda folat, bakır ve protein de bulunur.

BEYAZ LAHANA
Beyaz lahana, düşük şeker ve düşük yağlı gıda seçeneği için en uygun sebzelerdendir. Bu sebze birçok besin maddesi içerir ve birçok sağlık yararına sahiptir. Lahana, A, C, D, E ve K vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca diğerlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve sodyum gibi mineraller de içerir.

MARUL
Hiç şeker içermeyen sebzelerden biri maruldur. Marul, folat, manganez ve demirin zengin bir kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirmek için özellikle sağlıklıdır. Marulda ayrıca temel B vitaminleri ve vitamin A, C, D, E ve K gibi diğer vitaminler de bulunur. 100 gr marulda sadece yaklaşık 0.8 gr şeker vardır.

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