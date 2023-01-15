Bazı meyveler yüksek lifli ve düşük kalorili besin değerlerine sahip olması nedeniyle kilo vermeye kolaylıkla yardımcı olacaktır. Uzmanlar kilo verirken zayıflamaya yardımcı meyveleri tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, Hangi meyve yağ yakımına yardımcı? Meyve yiyerek zayıflanır mı?

Kilo verirken yaptığımız diyetlere ek olarak yediğimiz besinlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yemeklerin yanında tüketeceğimiz meyvelerin düşük kalorili ve yüksek lif içeriğine sahip olması gerek. Uzmanlar kivi, greyfurt, avokado, elma ve nar gibi meyvelerin zayıflama sürecinde tüketilebilecek meyveler olduğunu söylüyor. Peki, Meyve yiyerek zayıflanır mı?

HANGİ MEYVE YAĞ YAKIMINA YARDIMCI?

KİVİ

Kivi, yüksek besin konsantrasyonuna sahiptir ve bu da onları kilo verme meyveleri arasında bir süper gıda yapar. Her kivi meyvesi büyük miktarda lif, E vitamini, C vitamini ve folat içerir. Araştırmalara göre , bu meyvelerden haftada en az iki tane yemek, göbek yağını yakmaya ve bel ölçünüzü küçültmeye yardımcı olabilir. Ayrıca düşük glisemik indeksleri vardır, bu da onları diyabetli insanlar için de uygun hale getirir. Kivi yemenin diğer faydaları arasında iyileştirilmiş kolesterol, gelişmiş bağırsak sağlığı ve düşük kan basıncı sayılabilir. Kalp hastalığı geliştirme riski taşıyan kişilerin diyetlerine kivi eklemeleri önerilir.

GREYFURT

Bu lezzetli meyveler C vitamini ve A vitamini açısından zengindir. Araştırmalar düzenli olarak greyfurt yemenin karın yağlarını yakmanıza, bel çevresini küçültmenize ve kan basıncını düzenlemenize yardımcı olabileceğini göstermiştir. Glisemik indeksleri düşüktür, bu da onları diyabetli insanlar için ideal atıştırmalıklar yapar. Greyfurtun bir diğer faydası da diğer turunçgillere göre en fazla lif içeriğine sahip olmasıdır. Greyfurt tek başına yenebilir, ancak ekşi tadından hoşlanmıyorsanız salatalara ekleyebilir veya sağlıklı bir meyve suyu olarak içebilirsiniz.

AVOKADO

Avokado, içeriğindeki zengin yağ asitleri ve lifler sayesinde kilo verme sürecinizin vazgeçilmezi olabilir. Araştırmalar avokadonun kilo vermeye yardımcı olduğunu ve onları diyetinize eklemenin birkaç kilo vermenizi ve geri gelmesini engellediğini gösteriyor. Avokado, tok hissetmenize, iştahınızı azaltmanıza ve isteklere direnmenize yardımcı olabilir. Bu meyvenin ayrıca yüksek kolesterolle mücadele ettiği ve kalp hastalığını uzak tuttuğu bilinmektedir.

ELMA

Bu tatlı sulu ikramlar, yüksek lifli, düşük kalorili değerleri sayesinde ideal kilo verme meyveleridir. Araştırmalar, bu polifenol bakımından zengin meyvenin anti-obezite etkilerini desteklediğini ve serbest radikallerle savaşma, gen ekspresyonunu düzenleme ve yağ dokularında sinyal iletimini değiştirme gibi faydalı etkiler gösterdiğini gösteriyor. Kahvaltıda veya öğle yemeğinde elma yemek, gün boyunca kendinizi aktif hissetmenizi sağlar. Bu meyveler, uyanık kalmanın kafeinsiz harika bir yoludur. Elmalar bütün olarak yenildiğinde iştahınızı kontrol etmenize ve açlığı azaltmanıza yardımcı olabilir.

NAR

Antioksidan desteği arıyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bir nar. Bu karmaşık meyveler, vitaminler ve polifenoller gibi antioksidanlarla yüklüdür. Ek olarak, nar özlerinin güçlü anti-inflamatuar ve anti-tümör özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. Son araştırmalar, nar özlerinin yağ azaltma üzerindeki olumlu etkilerini de kanıtlamıştır. Yararlı etkilerin çoğu, antosiyaninler, tanenler ve çok yüksek seviyelerde polifenol ve flavonoidlerin varlığı ile ilgilidir. Metabolizmanızı artırmanıza ve istenmeyen yağları belli bir mesafede tutmanıza yardımcı olurlar. Nar taneleri dolaşım sisteminizi iyileştirir ve vücudunuzdaki kan akışını arttırır. Bu meyvenin sisteminizdeki LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü de bilinmektedir.