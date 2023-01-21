Meta'dan devrim gibi özellik. Bugünden itibaren başlıyor

Meta, yeni özelliğini duyurdu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Meta, WhatsApp, Instagram ve Facebook hesap ayarlarını tek bir noktada birleştiriyor.

Yeni Hesap Merkezi ile kullanıcılar, Meta’ya bağlı tüm hesaplarının tercihlerini bir yerden yönetebilecek.

Kullanıcılar kişisel bilgilerini, şifrelerini, güvenlik ayarlarını, reklam tercihlerini ve uygulama izinlerini değiştirebilecek.

Tüm uygulamalar Hesap Merkezi’ne otomatik olarak eklenmeyecek; kullanıcının hesaplarını elle eklemesi gerekecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Meta, reklam ayarlarında da iyileştirmeye gidiyor. Sosyal medya platformunun önemli bir parçası olan reklamlardan bazıları kullanıcıların ilgi alanlarına hitap ederken bazıları sosyal medya deneyimini olumsuz etkiliyor. Şirket, ilgi alanlarına göre reklamları seçmelerine olanak sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor.

Meta, tüm hesap ayarlarını birleştiren yeni Hesap Merkezi’ni bugünden itibaren kademeli olarak açacak.