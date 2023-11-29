Hangi su içilmemeli

Uzmanı hangi suların içilmeyeceğini açıkladı ve uyardı

KAYNAK: İHA
Hangi su içilmemeli

Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, son dönemlerde kaynağı bilinmeden içilen suların zehirlenmelere yol açtığına dikkat çekti ve uyarılarda bulundu.

Dr. Arabacı, yaptığı açıklamada, çocuklarda bu zehirlenmelerin daha sık olduğunu belirterek, “Son dönemlerde ishal, kusma, bulantı ve yüksek ateşle seyreden hastalıkların altında mikroplu suların yattığı düşünülmekte. Bu dönemde özellikle çocuklarda gördüğümüz problemlerin en büyük sebebi çocukların dezenfekte olmamış sularla çok fazla içli dışlı olmasından kaynaklanıyor. Bu ishallerde sulara karışmış olan viral ya da patojen bakterileri düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Hijyenin öneminden bahseden Dr. Arabacı, “İshallerin en kolay korunma yöntemi aslında hijyendir. Burada da el yıkama alışkanlığı, suya ve sabuna dokunun dediğimiz olay kesinlikle daha çok önem kazanıyor. Çocuklar, havuz ve denize girdiğinde ailelerin kontrol etmesi çok önemli. Bu süreçte anne babalar de aileler gidilen havuzun temiz olduğundan emin olmalı ve klorlama oranını sorgulamalı” şeklinde konuştu.

İSHALDEN KORKMAMALI

Dr. Arabacı iki üç gün süren ishallerden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi, “Hafif ishal semptomları evde giderilebilir. Ancak çok sık kusma, yüksek ateş gibi durumlarda mutlaka hastaneye götürülmesi gerekir” dedi.

Şebeke sularının hijyenine de değinen Dr. Filiz Arabacı şunları söyledi:

“Şehir suları kontrollü olarak klorlanmakta. Bunun dışında hijyeninden emin olmadığınız açık çeşmelere dikkat etmek gerekir. Oradan akan suyun nereden geldiği, kaynağı belli değilse suyu mutlaka kaynatmak gerekiyor. Belli bir süre kaynatıp dinlendirdikten sonra sular içilebilir.”


İHA

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