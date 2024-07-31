Hangisi annesi hangisi kızı... Artık belli olmuyor

Gösteri dünyasının ünlü isimleri, hayatlarının her anını göz önünde yaşamak zorunda kalıyor.

Evlilikleri, ayrılıkları, anne ya da baba olmaları, hatta alışverişe gitmeleri ve hastalanmaları bile kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Bu durum, ünlülerin çocuklarını da etkiliyor ve onlar da doğdukları andan itibaren milyonların gözü önünde büyüyor.

Bu ünlülerden biri de Jessica Alba ve eşi Cash Warren. Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Alba, 43 yaşına gelmesine rağmen hala genç görünümüyle dikkat çekti.

Fiziksel avantajları sayesinde, kendi kızlarıyla bile kardeş gibi görünebiliyor.

Alba ve Warren, çocukları 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 6 yaşındaki Hayes ile birlikte yaz tatilini Yunanistan'ın Mykonos adasında geçiriyor.

Tatil sırasında paparazziler de ünlü çifti adım adım takip etti.

Çiftin plajda çekilen fotoğrafları, kızları Honor ve Haven'ın ne kadar büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle Honor, uzun boyuyla dikkat çekiyor ve annesini geride bırakmış durumda.

Alba'yı büyük kızıyla birlikte görenler, “Sanki anne ile kızı değil, iki kardeş gibi” yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı.

“Fantastik Dörtlü” ve “Günah Şehri” gibi filmlerle tanınan Jessica Alba, eşi Cash Warren'la 16 yıldır mutlu bir evliliğin sürdüğü biliniyor.

Ünlü isim, son röportajında mutlu evliliğin sırrını duyurmuştu.