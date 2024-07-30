Pınar Altuğ beyaz mayosuyla poz verdi. Fit görünümünün sırrı...

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Altuğ, sporunu hiçbir zaman aksatmıyor. Yoga da yapan bir çocuk annesi Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyor.

49 yaşındaki ünlü isim, son olarak beyaz mayosuyla poz verdi. Şu sıralar tatilde olan Altuğ'u görenler "Taş gibisin", "Ne kadar fit", "Kadın yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ yıllara meydan okuyor. Şu sıralar tatilde olan Altuğ, beyaz mayosuyla verdiği pozla dikkat çekti.

ARALIKLI ORUÇ İLE FİT KALIYOR

Ünlü oyuncu, formunu korumanın sırrını 4 yıldır düzenli olarak uyguladığı aralıklı oruç ve spor yapmada buluyor.

Altuğ, aralıklı orucun kendisine her gün 16 saat aç kalma ve sporla birlikte fit kalma imkanı sağladığını ifade ediyor.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde eğitimine başladı, ancak üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek Türkiye güzeli oldu.

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Altuğ, daha sonra televizyon dünyasına adım attı.

2000 yılında "Kurt Kapanı" dizisiyle oyunculuğa başladı ve 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Bu rolüyle geniş kitlelerce tanındı ve sevildi. Ayrıca "Omuz Omuza", "Davetsiz Misafir", "İlk Aşkım" ve "Aile Reisi" gibi dizilerde de rol aldı.

Pınar Altuğ, televizyon programlarında sunuculuk yaparak da kariyerini sürdürdü.

"Pınar'ın Yemek Zevki" adlı yemek programını sundu ve "Türkiye'nin Yıldızları" gibi çeşitli programlarda yer aldı. 2003 yılında "Pınar'ın Mutfağından" adlı bir yemek kitabı yayımladı.

Kişisel hayatında, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve bu evlilikten bir kız çocuğu oldu.

Pınar Altuğ, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyor ve spor ile sağlıklı yaşam konularında takipçilerine ilham veriyor.

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