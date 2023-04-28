Hanımeli bitkisi neye iyi geliyor?

Bronşite iyi gelen hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hanımeli bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

HANIMELİ BİTKİSİ NEDİR?

Hanımeligillerin örneği olan, ilkbaharda güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisidir. Çiçekleri, kabuğu ve yaprakları kullanılır. 100 kadar türü vardır.

HANIMELİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

-Müzmin bronşitte rahatlık sağlar.

-Nefes darlığını giderir.

-Öksürüğü keser. Nikriste de kullanılır.

- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Ağız sağlığını korur.

-Ağız kokularını giderir.

-Sindirime iyi gelir.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Çay: Hanımeli çiçekleri kurutulur. Kuruyan çiçekler sıcak su ile buluştuğunda şifalı bir çay oluşur. Bu çay sayesinde tepeden tırnağa yenilenebilirsiniz. Hanımeli çayını uykudan önce bir fincan içerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

Losyon: Hanımeli çiçeğinden alınan yağ, çeşitli cilt bakım maskelerine eklendiğinde vücut losyonu olarak kullanılır. Dilerseniz kendiniz de çiçeği sıkıp özünü alabilirsiniz. İsterseniz kozmetik firmalarından hanımeli çiçeği yağını temin edebilirsiniz.

Parfüm: Hanımeli çiçeği yağını evinizi temizlerken kullandığınız suya eklerseniz, evinizde ferahlatıcı bir koku oluşturabilirsiniz.

Gargara: Hanımeli çiçekleri bir bardak suda kaynatılır. Kaynayan su soğuması için dinlendirilir. Soğuyan su ile gargara yapılır ve tükürülür. Bu uygulama düzenli şekilde devam ettiğinde ağız içinde oluşan kötü koku önlenir.

Ağrı Kesici: Hanımeli çiçeğini ağrı kesici olarak kullanmak istediğinizde, yağını diz ve eklemlerinize sürebilirsiniz. Dilerseniz bir miktar suda çiçekleri kaynatıp ılıdıktan sonra diz ve bacaklarınıza sürüp romatizma ağrılarını sona erdirebilirsiniz.

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