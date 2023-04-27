Cilt için faydalı bitkiler

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Cilt üzerinde olumlu etkileri bulunan bitki listesi belli oldu.

İŞTE CİLT İÇİN FAYDALI BİTKİLER…

Papatya

Papatya, cilt bakımı sevdalılar için mükemmel bir çiçektir. Antiinflamatuar, anti-fungal, anti bakteriyel ve antiseptik özellikleri vardır. Cilt için faydalı çiçeklerden biri olan papatya, bu özelliklerle cildin elastikiyetini geri kazanmasını sağlar ve cildi sakinleştirir. Genellikle yüz maskeleri için kullanılır. Ayrıca akne, kızarıklık ve egzamayı yatıştırır ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Kullanımı için biraz papatya çayı demleyin, soğusun. Bütün vücudunuzu onunla yıkayın. Papatya ince çizgiler ve kırışıklıklar ile savaşır. Ayrıca şişlik ve koyu halkalara da iyi gelir.

Gül

Gül yaygın olarak kozmetik ve parfümeride kullanılır. Suyu cilt sorunlarına iyi gelir. Gülün nemlendirici ve iyileştirici özelliği vardır. Cildi canlandırır ve kırık damarları onarır. Ayrıca anti bakteriyel özellikte olması da yağlı ve sivilceli bir cilde sahip olan insanlar için onu ideal yapar. Bu özellikleriyle gül, cilt için faydalı çiçeklerden biridir.

Yasemin

Cilt gözeneklerini açmak için uygun bir bitki olan Yasemin’in içinde antioksidan vardır ve yaşlanma karşıtı tedavilerde kullanılır. Bundan dolayı güzellik ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Çiçeğin İran’dan geldiğine inanılıyor ama şimdi tropikal iklimlerde de bulunabiliyor. Ayrıca yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltır. Kuru, yağlı veya hassas ciltler için de harikadır.

Lavanta

Kuru, yağlı ya da hassas bir cildiniz mi var? Güzel haber şu ki lavanta bu tarz ciltleri normalleştiriyor. Lavanta aynı zamanda sakinleştirici etkisiyle gerginliğin azaltılmasını da sağlıyor. Lavantanın, anti bakteriyel ve antiseptik özellikleri de vardır. Ayrıca tahriş olmuş, iltihaplı cildi rahatlatır. Cilt için olduğu kadar, zihin için de faydalıdır ve iltihapları, böcek ısırıklarını, kabarcıkları, çürükleri ve yaraları da iyileştirir.

Ada çayı

İçinde bol miktarda antioksidan bulunur. Yaşlanmayı geciktirir, yağlı, akne eğilimli ciltlere iyi gelir.

Kadife çiçeği

Hindistan’da çok fazla bulunur. Bu çiçeğin yağı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadife çiçeğinin yağı özellikle sivilce, egzama, mantar gibi hastalıklara destekleyici tedavi olarak görülür. Kadife çiçeği ağrı kesici özelliği de sahiptir. Ağrıyan bölgelerde rahatlama sağlar. Kadınlarda özellikle özel günlerinde hem ağrıları dindirir hem de düzensizlikleri yok eder.